"بريكس" مستعدة لأن تكون إحدى ركائز نظام عالمي جديد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن منظمة "بريكس" لا تهدف لأن تصبح "قوة مهيمنة جماعية جديدة".

ونشر لافروف مقالة له في مجلة "أوبونتو" الجنوب إفريقية قبل انطلاق اجتماع "بريكس" في مدينة جوهانسبورع، أشار فيها إلى أنه ليس لدى المجموعة هدف استبدال الآليات المتعددة الأطراف القائمة، ناهيك عن أن "نصبح قوة مهيمنة جماعية جديدة".

وفي الوقت نفسه، لفت الوزير إلى أن دول "بريكس" مستعدة للاستجابة "لطلب" أن تصبح إحدى ركائز نظام عالمي جديد أكثر عدلاً ومتعدد المراكز، مضيفا أن هذا سبب عملية التوسيع داخل المنظمة إذ تطالب دول عدة جديدة بالانضمام إليها.

وتابع لافروف بالقول إن "حصول مثل هذه الديناميكيات على وجه التحديد في عام رئاسة جنوب إفريقيا، الدولة التي تم قبولها في بريكس نتيجة لقرار سياسي توافقي، أمر رمزي".

وأضاف الوزير أن من بين أولويات الجمعية تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد، ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط لبريكس، وتحسين آليات الدفع، وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.