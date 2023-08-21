تيبازة: الإطاحة بشبكة وطنية لسرقة السيارات

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، شبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن، واسترجعت سيارة سياحية تمت سرقتها شهر أوت الجاري.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة في بيان لها اليوم أن العملية جاءت بعد التحريات التي باشرتها ذات المصلحة، وباستغلال كافة الوسائل التقنية المتاحة تم تحديد هوية أفراد الشبكة ورصد تحركاتهم، ليتم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم بإحدى نقاط المراقبة الأمنية بمدينة تيبازة.

وأضاف بيان أمن ولاية تيبازة بأنه مواصلة للتحقيق وبالتنسيق الدائم مع النيابة تم تمديد الاختصاص إلى إحدى ولايات غرب الوطن أين تم توقيف شخصين (02) ينشطان ضمن نفس الشبكة الإجرامية.

ومكنت العملية من استرجاع سيارة سياحية مسروقة بتاريخ 05 أوت الجاري بإقليم ولاية تيبازة فيما تم حجز مركبتين تستعملان في تنقل المشتبه فيهم ورصد ضحاياهم.

على إثر ذلك، تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة سرقة مركبة في حالة توقف، المقترنة بظروف الليل التعدد واستحضار مركبة ذات محرك في إطار جماعة إجرامية. وسيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.