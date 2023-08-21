غليزان: توقيف شخص بحوزته 3 صفائح من القنب الهندي

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة زمورة التابعة لأمن ولاية غليزان من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة على متن حافة لنقل المسافرين، حيث ضبط بحوزته على ثلاث صفائح من القنب الهندي على إثر قيام عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة زمورة بنصب نقطة مراقبة أمنية بالمخرج الغربي لمدينة زمورة، أين تم توقيف حافلة نقل المسافرين، وبعد إخضاع أحد الركاب لعملية تفتيش أغراضه ضبط بحوزته على 03 صفائح مخدرات من القنب الهندي مخبأة بكيس بلاستيكي داخل حقيبة ظهر، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية.