"الجزائر لا تنحني إلا لله"

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الإثنين، أن مسيرة الجزائر على نهج سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" لا ينحني إلا لله عز وجل ولا ينكسر بإذنه.

وخلال إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد تحت عنوان "جهود الإمام في الإرشاد والفتوى خلال الثورة التحريرية المباركة"، قال بلمهدي إن دور الإمام هو السعي لإصلاح أمته والدفاع عن وطنه ونصرته، مؤكدا أن وطننا على نهج سيدنا محمد لا ينحني إلا لله عز وجل ولا ينكسر بإذنه.

وأضاف يوسف بلمهدي "إن الجزائر اليوم مستهدفة شئنا أم أبينا وعلينا جميعا التكاتف للوقوف بجنب الوطن والدفاع عنه، مشدداً على ضرورة تماسك أبناء البلد ومؤسساته لتكون صامدة أمام محاولات إحباطه.