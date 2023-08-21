آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

تصدير نصف مليون طن من منتجات الحديد والصلب منذ بداية 2023

مال و أعمال
21 أوت 2023 ()
ف.ن/وكالات
0 قراءة
+ -

كشف نائب المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب سفيان شايب ستي عن تصدير الشركة نصف مليون طن من منتجاتها خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023 .

وأبرز سفيان شايب ستي للإذاعية الوطنية، اليوم الإثنين أن التوقعات تشير إلى بلوغ 700 ألف طن نهاية السنة وهو ضعف الأرقام المسجلة السنة الفارطة بما يعادل ما قيمته 100 مليون دولار.

وفي ذات السياق أكد المتحدث ذاته حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا وهو ما سيمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية وتوسعة مجال التصدير.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • "بريكس 2023"...أهم المعلومات

    5436 قراءة

  • درجات حرارية قصوى غدا في ...

    5327 قراءة