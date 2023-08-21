تصدير نصف مليون طن من منتجات الحديد والصلب منذ بداية 2023

كشف نائب المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب سفيان شايب ستي عن تصدير الشركة نصف مليون طن من منتجاتها خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023 .

وأبرز سفيان شايب ستي للإذاعية الوطنية، اليوم الإثنين أن التوقعات تشير إلى بلوغ 700 ألف طن نهاية السنة وهو ضعف الأرقام المسجلة السنة الفارطة بما يعادل ما قيمته 100 مليون دولار.

وفي ذات السياق أكد المتحدث ذاته حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا وهو ما سيمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية وتوسعة مجال التصدير.