سارقو مركبة في قبضة الأمن بالجلفة

تمكن عناصر المناوبة بأمن ولاية الجلفة بالتنسيق مع الفرق الميدانية، من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من عمرهم لتورطهم في فعل السرقة من داخل مركبة عن طريق التهديد بسلاح أبيض، وكذا محاولة السرقة من داخل مسكن.

العملية جاءت على إثر تقدم أحد الضحايا بشكوى مفادها تعرضه لمحاولة سرقة منزله من قبل مجموعة من الأشخاص على متن مركبة، ليليها اتصال من قبل أحد المواطنين على الرقم الأخضر 48-15، مفاده تعرضه لسرقة لواحق سيارته بعد تهديده بسلاح أبيض من قبل ثلاثة أشخاص يحملون نفس مواصفات، ليتم فور ذلك التنقل إلى المكان والتكثيف من عمليات البحث والتحري من قبل العناصر الميدانية وفرقة المناوبة للأمن الحضري الرابع (الوئام) التي أفضت إلى توقيف أحد المشتبه فيهم في فعل السرقة بحوزته سلاح أبيض متوسط الحجم كما تم تعميم مواصفات المركبة المستخدمة في العمليتين .

بعد تكثيف الدوريات من قبل القوات العاملة بالميدان تم توقيف المشتبه فيهما المتبقيين وبعد تفتيش المركبة تم استرجاع المسروقات، مع حجز سلاح أبيض.

أنجز ملف جزائي عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة، جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد باستحضار مركبة ذات محرك مع تقديم المعنيين أمام محكمة الجلفة.