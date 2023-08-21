جريمة قتل بسلاح صيد في ڨالمة

اهتزت مشتى "جبل لزرڨ" بريف سلاوة عنونة في ڨالمة، اليوم الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة بسلاح صيد، اقترفها شقيق في حق شقيقه، ( ن.عمار) 68سنة، بعدما وجه له طلق ناري أرداه قتيلا بعين المكان فيما أصاب شقيقا ثانيا، (ن.مسعود) 76سنة، إصابة بليغة على مستوى البطن، نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي في حالة حرجة، وحسب مصادر من عين المكان فإن الجاني فر من مسرح الجريمة، في انتظار توقيفه.

استنادا إلى المصادر فإن أسباب جريمة القتل البشعة، ترجع إلى خلاف بين القاتل وشقيقه على أرض بالمشتى المذكورة في ريف بلدية سلاوة عنونة، كان تطور في وقت سابق إلى شجار.

وحسب المصادر نفسها، فإن جريمة القتل وقعت على مرأى من أحد المحضرين القضائيين، الذي كان بصدد تبليغ بعين المكان، في انتظار نتائج تحقيقات مصالح الدرك في هذه الجريمة وتوقيف مقترفها.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بنقل جثة الضحية إلى مستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية.