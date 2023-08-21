عمليات إخماد الحرائق متواصلة في عدة ولايات

نبهت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، إلى تواصل عملية إخماد حرائق الغابات في عدة ولايات من الوطن.

وجاء في بيان لذات المصالح، أن ولاية بجاية شهدت اندلاع حريق بغابة ويزران ببلدية آيت رزين، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

فيما تم إخماد حريقي واد غار بلدية برباشة، وقماط ببلدية كنيدرة، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة. فيما تم إخماد حريق تالة نهائيا.

وبالنسبة لولاية خنشلة، عملية إخماد حريق أغروت ماراون ببلدية مصارة لازالت متواصلة، فيما تم إخماد حريق سبت البلوط ببلدية بعطة في ولاية المدية، ولا تزال عملية الحراسة متواصلة. ولا تزال عملية إخماد حريق بني خدي ببلدية الحمدانية بنفس الولاية متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو، لا تزال عملية إخماد حريق آيت اومغور ببلدية مشراس متواصلة، أما في ولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق غابة شيكو بلدية الجعافرة، وعملية الحراسة متواصلة.