ماذا يحدث في مولودية وهران؟

يتواصل الغموض على مستوى نادي مولودية وهران رغم إعلان شركة هيبروك الاستحواذ على 90 في المئة من أسهم الشركة الرياضة، الخميس الماضي.

واستأنفت التشكيلة الوهرانية التدريبات، صبيحة اليوم، بمركب ميلود هدفي، تحت إشراف الطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي معز بوعكاز، وسط حضور محتشم للاعبين.

وبرمج الطاقم الفني حصة أخرى في المساء غير أنه تم منع التشكيلة من التدرب على أرضية ميدان الملحق لمركب ميلود هدفي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي بيانا للحارس القضائي، الحبيب دحو بن عودة صلاح الدين، اتهم فيه أطرافا بعرقلة تحضيرات النادي التي انطلقت متأخرة أصلا، مبديا أسفه لاستفادة فرق خارج الولاية من منشآت المركب في الوقت الذي يحرم فيه فريق المدينة من خدماتها.

كما كشف الحارس القضائي، في بيانه، تقديم رئيس النادي الهاوي، بن سنوسي محمد شمس الدين، عريضة من أجل عزله من منصبه، غير أن الجلسة المنعقدة اليوم أصدرت قرارا بتأجيل القضية إلى 4 سبتمبر 2023، مضيفا أنه يبقى متمتعا بالصلاحيات المسندة إليه.

وتأتي هذه الحرب بين الحارس القضائي والنادي الهاوي في الوقت الذي تلتزم فيه شركة هيبروك الصمت منذ الإعلان عن عملية الاستحواذ على غالبية أسهم النادي، ما جعل "الحمراوة" يدقون ناقوس الخطر خاصة أن تحضيرات الفريق تشهد تأخرا كبيرا مقارنة مع بقية نوادي الرابطة المحترفة الأولى وعلى بعد أقل من شهر عن انطلاق البطولة.