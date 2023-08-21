تعيينات على مستوى مجمع سونلغاز

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الإثنين، على مراسيم تنصيب عدد من الإطارات المسيرة في سونلغاز.

وحسب ببان الشركة، تم حفل التنصيب الذي جرى على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، بحضور الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، وعدد من الإطارات المسيّرة في مجمّع سونلغاز.

وأضاف البيان أن التنصيبات الجديدة تتعلق بكل من نور الدين غول، رئيسا مديرا عاما لشركة سونلغاز-النقل ومسير المنظومة الكهربائية، محمود بوسنسلة، رئيسا مديرا عاما لشركة سونلغاز-الطاقات المتجدّدة، رشيد حسان خوجة، مديرا تنفيذيا للقيادة والأداء ومراقبة التسيير.

بالإضافة إلى عبد الرحمان صخري، مديرا لنشاطات الصناعات والخدمات، رشيد عبد الصمد، مديرا لنشاطات النقل، التوزيع وتسيير النظام الطاقوي وريم بوعروج، مديرة تنفيذية للاستراتيجية ،الأنظمة المعلوماتية والتنظيم.

كما تم تنصيب محمد شيخاوي، مديرا مكلّفا بمهمة، عزيز عميود، مديرا مكلّفا بمهمة، وهيبة قاصب، مديرة مركزية على رأس المديرية المركزية للتدقيق والمفتشية العامة، وسيلة صالحي، مديرة مركزية على رأس المديرية المركزية للبحث والتطوير، بلاش الوناس، مديرا عاما لشركة شمس وأمال نور، مديرة تنفيذية على رأس مديرية الرأس المال البشري.

وخلال الكلمة التي ألقاها الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، ضمن مراسيم الحفل، أكد على أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بالرؤية الاستراتيجية الجديدة لسونلغاز، موضحا أنّ "كل التغييرات التي تمت سابقا قد أعطت ثمارها ونتائجها التي كان لها الأثر الإيجابي على أداء مجمّع سونلغاز، الذي تم الثناء عليه في أكثر من مناسبة من قبل السلطات العليا للبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية".

و"بالمناسبة هنّأ الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال كل الإطارات المعنية على مناصبهم الجديدة مؤكدا دعمه للجميع ومتمنيا لهم التوفيق في أداء المهام الموكلة إليهم"، يختم البيان.