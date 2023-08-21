الفريق أول شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على الفقيد رشيد حراث

ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد رشيد حراث بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش"، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وتلى الفريق أول فاتحة الكتاب على روح الفقيد العميد حراث رشيد بحضور كل من الفريق الأول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش وأفراد عائلته وعدد من زملائه.

وجدد الفريق أول السعيد شنقريحة أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية ومتضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.