وزارة التربية تفتح التوظيف عن طريق التعاقد.. وهذه الآجال

قررت وزارة التربية فتح باب التوظيف عن طريق التعاقد في جميع المراحل التعليمية وكل التخصصات، ودعت الراغبين في الترشح إلى إيداع طلباتهم على المنصة الرقمية للتوظيف قبل انقضاء أوت، فيما تنطلق المعالجة الآلية لملفات المترشحين لمنصب أستاذ مدرسة ابتدائية متعاقد للإنجليزية والتربية البدنية وفق المعايير المحددة واستخراج محاضر تنصيبهم قبل نهاية الشهر الجاري في حدود المناصب الشاغرة، على أن يتواصل البرنامج التكويني لمختلف الأسلاك إلى غاية 21 أكتوبر المقبل.

شرعت وزارة التربية، أمس، في دراسة ملفات المسجلين في المنصة الرقمية لتوظيف أساتذة الإنجليزية والتربية البدنية للتعليم الابتدائي والتحقق من استيفائهم الشروط المطلوبة، حيث أمرت مصالحها بضرورة تأكيد ملفات المترشحين المقبولين على الأرضية الرقمية، موازاة مع توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة للمراحل التعليمية الثلاث.

وفي انتظار الانتهاء من ذلك، طالبت الوزارة مصالح المديرية العامة للتعليم بضبط توزيع وإعادة نشر أساتذة المدرسة الابتدائية للغة الإنجليزية على المدارس الابتدائية بداية من 31 أوت الجاري، موازاة مع الضبط النهائي للتنظيمات والخرائط التربوية وتدقيقها بإشراك مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين المعنيين، مع الحرص على فتح أقسام التعليم المكيف للتكفل بتلاميذ مستوى الثانية ابتدائي الذين يعانون من صعوبات التعلم.

وشددت الوزارة بالمقابل، حسبما جاء في "الإجراءات العملياتية المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي 2023/2024"، على ضمان تزويد المؤسسات التربوية بكل الوثائق البيداغوجية، في صيغتها الورقية أو الرقمية، مع ضمان توزيعها على الأساتذة، لاسيما برنامج الإنجليزية للسنة الرابعة ابتدائي والدليل الديداكتيكي لتعليمية هذه اللغة للطور الثاني في الابتدائي، إضافة إلى برنامج التربية البدنية والرياضية لنفس المرحلة بصيغته المعدلة.

وأمرت في ذات السياق بضرورة التأكد من وجود ملاعب الرياضة وصلاحيتها بالمدارس الابتدائية أو استعمال الساحات الواسعة والملائمة لممارسة الرياضة واللجوء إلى المؤسسات التعليمية المجاورة، مع استغلال الملاعب الجوارية التابعة للبلديات والمرافق المجاورة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والبحث عن الحلول بالنسبة للمدارس التي لا تتوفر على ملاعب مجاورة، بالتنسيق مع المسؤولين المحليين. وبالنسبة لعملية التوظيف، قررت وزارة التربية الشروع رسميا في المعالجة الآلية لملفات المترشحين لشغل منصب أستاذ مدرسة ابتدائية متعاقد لتأطير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية وترتيبهم وفق المعايير المحددة قبل نهاية أوت، والشروع في استدعائهم في حدود المناصب الشاعرة لاختيار مؤسسات عملهم واختيار مؤسسات التعيين في حدود المناصب الشاعرة أيضا، ليتم بعدها استخراج مقررات تعيينهم وختمها وتوقيعها وكذا محاضر تنصيبهم قبل نهاية الشهر الجاري.

إيداع ملفات الترشح للتوظيف عن طريق التعاقد قبل نهاية أوت

في سياق متصل قررت وزارة التربية فتح باب التوظيف عن طريق التعاقد، إذ دعت الراغبين في الترشح إلى إيداع طلباتهم على المنصة الرقمية للتوظيف بمراكز الإيداع التابعين لها قبل انقضاء أوت الجاري، والشروع في دراسة الملفات في باقي التخصصات لجميع المراحل التعليمية والمعالجة الآلية لها، مع ترتيبهم وفق المعايير المحددة وتمكينهم من اختيار مؤسسات التعيين في حدود المناصب الشاغرة، ثم استخراج مقررات التعيين وختمها وتوقيعها قبل الشروع في استخراج محاضر التنصيب، وهي عمليات سيتم التكفل بها قبل تاريخ دخول الأساتذة.

برنامج تكويني لمختلف الأسلاك إلى غاية 21 أكتوبر

من المقرر أن يخضع مفتشو التعليم الابتدائي، تخصص إدارة وبيداغوجيا، إلى يوم تكويني لشرح كيفيات وضع مواقيت التعليم الابتدائي الجديدة حيز التطبيق خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر، موازاة مع برمجة أيام تكوينية لأساتذة التعليم الابتدائي حول المواقيت وتنظيم التعلمات الجديدة وكذا تنظيم أيام تكوينية لفائدة أساتذة المدرسة الابتدائية للإنجليزية حول برنامج هذه اللغة ودليلها الديداكتيكي، مع تنظيم أيام تكوينية لفائدة أساتذة المدرسة الابتدائية للتربية البدنية والرياضية حول برنامج هذه المادة وأخرى لفائدة أساتذة التعليم الثانوي للمواد الفنية لشعبة الفنون حول منهاج المواد الفنية لمستوى الثالثة ثانوي خلال نفس الفترة.

وخلال الفترة الممتدة بين 10 سبتمبر و14 منه، سيتم إجراء مداولات نهاية التكوين البيداغوجي التحضيري للأساتذة المدمجين وتنظيم التكوين التأهيلي لفائدة الأساتذة المتعاقدين، لاسيما أساتذة المدرسة الابتدائية، تخصص التربية البدنية والرياضية، وتنظيم التكوين التأهيلي لفائدة الأساتذة المتعاقدين في الابتدائي، تخصص لغة إنجليزية، إضافة إلى برمجة عمليات التكوين لفائدة المفتشين والأساتذة في إطار معالجة تقييم مكتسبات التلاميذ في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من 31 أوت إلى 14 سبتمبر، على أن يتواصل التكوين المسبق لفائدة الأساتذة المدمجين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي والتكوين التكميلي قبل الترقية في رتبتي نائب مقتصد ومشرف التربية إلى غاية 21 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، ألزمت الوصاية مديريات التربية بحجز تعداد الأفواج التربوية للسنة الدراسية 2023/2024 على الأرضية الرقمية قبل 24 أوت الجاري، مع تشخيص المؤسسات التعليمية التي تعاني من ضغط واكتظاظ والتنسيق مع المديريات الفرعية للتنظيم المدرسي لإيجاد الحلول الكفيلة، مشددة على ضرورة التحكم في وضعية الاكتظاظ بالمؤسسات والتعرف على مناطق الضغط المحتملة عند الدخول المدرسي المقبل، مع البحث عن الحلول اللازمة في الحالات المستعصية، وطالبتهم بالموازاة بضبط وضعية التلاميذ للسنة الدراسية 2023/ 2024 على الأرضية الرقمية، مع حجز المتمدرسين الجدد للسنة الأولى ابتدائي وتلاميذ الأقسام التربية التحضيرية وتحيين وضعية تلاميذ السنوات الأخرى، قبل أسبوع من الدخول المدرسي، فيما دعت مديري المؤسسات التربوية إلى تطبيق الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين برسم الموسم 2023/2024 والتقيد بها وتنفيذها نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل كأقصى حد، مع الحرص على فتح أقسام التعليم المكثف للتكفل بتلاميذ مستوى الثانية ابتدائي الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

وسيكون مديرو المؤسسات التعليمية أيضا ملزمين بإعداد النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتحيينه عند الاقتضاء والمصادقة عليه من طرف مدير التربية وتنظيم يوم إعلامي لفائدة أولياء التلاميذ للاطلاع والتوقيع عليه قبل الدخول المدرسي، أي في 31 أوت الجاري، علما أن أجل تسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج انتهى رسميا أمس، فيما تنتهي آجال متابعة وضعية الكتاب المدرسي، أسبوعيا، إلى غاية 30 أكتوبر المقبل.

بالمقابل، طالبت وزارة التربية مصالحها بالتنسيق مع الجماعات المحلية لتوفير الأمن في المدارس الابتدائية التي سيستفيد تلاميذها من الألواح الإلكترونية، من خلال ضمان الحراسة على مستواها ووضع شبابيك حديدية على نوافذ حجراتها وإمكانية تزويدها بكاميرات مراقبة والحرص على التأكد من سلامة اللوحات الإلكترونية المستعملة بالتنسيق مع المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.