ضرورة الاستثمار في القدرات الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الإثنين من ولاية تقرت على ضرورة الاستثمار في القدرات الفلاحية سيما بمناطق الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح هني في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى هذه الولاية الفتية، ''أنه يتعين الاستثمار في القدرات الفلاحية سيما بمناطق الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما تتطلبه التحديات الراهنة والمستقبلية التي تستدعي الاستثمار الناجع في القدرات الفلاحية التي تتوفر عليها البلاد لتحقيق الأمن الغذائي وهو الرهان الذي يأتي على رأس مسؤوليات الوزارة".

وأبرز هني في هذا الشأن أن ولاية تقرت تتوفر على إمكانيات هائلة في القطاع الفلاحي مما يؤهلها لأداء دور ريادي في تحقيق مردودية ذات جودة في شتى المحاصيل الزراعية، مما يستوجب - يضيف الوزير- ''بذل المزيد من الجهود لترقية فرص الاستثمار في هذا القطاع وتنويع الإنتاج في شتى الشعب الفلاحية سيما منها الإستراتيجية''.

وأشار بالمناسبة إلى أن إستراتيجية القطاع ترتكز على تشجيع وتطوير إنتاج مختلف المحاصيل الإستراتيجية على غرار الحبوب والذرة ومختلف الأعلاف والشمندر السكري ودوار الشمس، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة توسيع المساحات المخصصة لزراعة النخيل بولاية تقرت للنهوض بشعبة التمور.