صفقة جديدة لمولودية الجزائر

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عن صفقة جديدة تمثلت في المهاجم الإيفواري يوسف داو الذي وقع عقدا يمتد لموسمين.

ويتواجد اللاعب مع وفد المولودية في تربص فرنسا وشارك في مقابلة ودية، أمس الأحد، ضد نادي نانتير، حيث ساهم في الفوز العريض للنادي العاصمي بنتيجة 4-1 مسجلا الهدفين الثالث والرابع.

وتأخر الإعلان عن الصفقة إلى اليوم بعد توصل الإدارة إلى فسخ عقد المحترف الغاني جوزيف إيسو، وبالتالي شغور إجازة لاعب أجنبي والمحددة بثلاثة إجازات في انتظار معرفة مصير المهام الملغاشي رازا الذي لا يدخل ضمن حسابات التقني الفرنسي باتريس بوميل.

وكانت إدارة مولودية الجزائر قد تعاقدت في بداية الميركاتو الصيفي مع متوسط الميدان الإيفواري زوقرانا.