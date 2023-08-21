قائد فاغنر يظهر في إفريقيا !

نشر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريغوجن أول كلمة مصورة له منذ قيادته تمردا لم يدم طويلا في أواخر جوان حيث ظهر في مقطع، ربما صوّر في إفريقيا، على قنوات تابعة له على تلغرام، الاثنين.

ظهر بريغوجن واقفا في منطقة صحراوية مرتديا زيا مموها وبيده بندقية. وشوهد على مسافة بعيدة مزيد من الرجال المسلحين وشاحنة صغيرة.

ويقول بريغوجن في التسجيل المصور "درجة الحرارة أكثر من 50 والأمور تسير بالشكل الذي نرغب فيه. مجموعة فاغنر تجعل روسيا أعظم في جميع القارات و(تجعل) إفريقيا أكثر حرية. (نعمل على تحقيق) العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية، نحن نجعل الحياة كابوسا لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وغيرهما من قطاع الطرق".

وقال إن فاغنر تجند الناس وستنجز "المهام المحددة". والمقطع المصور مصحوب برقم هاتف للراغبين في الانضمام للمجموعة.

وساد الغموض مستقبل فاغنر وبريغوجن منذ أن قاد تمردا قصير الأمد على مؤسسة الدفاع الروسية في أواخر جوان، وقال الكرملين إنه وبعض مقاتليه الذين قاتلوا في بعض أعنف المعارك بحرب أوكرانيا سيغادرون إلى روسيا البيضاء.

وفي تعليقات نُشرت في أواخر جويلية، قال بريغوجن أيضا إن فاغنر مستعدة لزيادة وجودها في إفريقيا.