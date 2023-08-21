وقفة احتجاجية لعمال متحف المقراني ببرج بوعريريج

نظم، صباح اليوم، عمال المعلم التاريخي محمد المقراني ببرج بوعريريج، وقفة احتجاجية بساحة المعلم للمطالبة برفع أجورهم، والاستفادة من الزيادات التي أعلنها رئيس الجمهورية، كباقي العمال، وأكد ممثل العمال أنهم تابعين للديوان الوطني لاستغلال الممتلكات الوطنية الثقافية المحمية، وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادي وتجاري، تحت وصاية وزارة الثقافة، إلا أنهم لم يستفيدوا من أية زيادة في الأجور لأكثر من عشر سنوات، وأن أجورهم المقدرة بـ25 ألف دينار بعد ثلاثين سنة عمل لم تتغير، هذا إضافة إلى التذبذب الدائم في صبها، حيث لم يتلقى المحتجون أجورهم منذ شهرين كاملين، ناهيك من حرمانهم من الترقيات، والخدمات الاجتماعية منذ أربع سنوات، وأضاف أن كل محاولات التواصل مع الإدارة العامة للديوان، عبر شكاويهم المتكررة لم تلق أذانا صاغية، وكل المراسلات كان مصيرها الإهمال، كما تم مراسلة وزارة الثقافة عبر مديريتها بالولاية، وتساءل المتحدث فإذا كان عمال الوظيفة العمومية استفادوا من عدة زيادات بفضل قرارات رئيس الجمهورية، فكيف لعمال القطاع الاقتصادي التجاري والمفروض أن استفادتهم تكون بمستوى أكبر، وفي محاولة لمعرفة رد المسؤول عن تسيير المعلم التاريخي على مطالب العمال 28 به، أكدت المسؤولة بالنيابة أنها مطالب شرعية تم تحويلها للوصاية عن طريق مسؤول المتحف.