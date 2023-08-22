تفاصيل مسابقة التوظيف في الحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 120 ضابط للحماية المدنية على المستوى الوطني بعنوان سنة 2023، منها 60 ملازم أول للحماية المدنية ذكور و60 ملازم للحماية المدنية ذكور.

ووفق بيان ذات الهيئة فإن شروط الالتحاق بالمسابقة الخاصة بفئة الملازم أول هي:

أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية.

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

ألا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية.

أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

ألا يقل سنه عن 23 سنة ولا يتجاوز 28 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة

ألا تقل القامة عن 1.70م.

أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10.

ألا يكون حاملا للوشم على جسده.

أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

الشهادات والتخصصات المطلوبة:

شهادة مهندس معماري أو مهندس دولة أو ماستر في التخصصات التالية :

مهندس معماري 10 مناصب

الإعلام الآلي 20 منصبا

الهندسة المدنية 10 مناصب

الكيمياء الصناعية 10 مناصب

المواصلات السلكية واللاسلكية 10 مناصب

مكان التعيين : القطر الوطني حسب الاحتياجات

أما شروط الالتحاق بالمسابقة الخاصة بفئة ملازم فهي على النحو التالي:

أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية.

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

ألا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية.

أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

ألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يتجاوز 26 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة

ألا تقل القامة عن 1.70م.

أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10.

ألا يكون حاملا للوشم على جسده.

أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

الشهادات والتخصصات المطلوبة

شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات التالية:

علم الطيران 30 منصبا

هندسة الطرائق 15 منصبا

الأمن الصناعي 15 منصبا

مكان التعيين: القطر الوطني حسب الاحتياجات

وشددت مصالح الحماية المدنية أن كل ملف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار، مضيفة أنه يجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية وطب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص.

كما أوضح ذات المصدر أن المترشحين الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي) لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.