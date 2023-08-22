عدلي يقنع بيولي ولكن..

كشف تقرير إيطالي اليوم الثلاثاء نقلا عن صحيفة " لاغازيتا ديلو سبورت "، أن اللاعب الجزائري ياسين عدلي أقنع مدربه ستيفان بيولي وكسب ثقته خلال التحضيرات للموسم الجديد.

ووفق المصدر ذاته، فإن بيولي سيمنح فرصا أكثر للاعب الشاب الذي ينشط في منصب متوسط الميدان.

" لاغازيتا ديلو سبورت "، أكدت أنه في حال وصول عروض جدية ومقنعة فإن عدلي سيغادر " الروسونيري" أما إن حدث العكس فإنه سيقى بديلا للاعب البوسني رادي كرونيتش.

يذكر أن إدارة الفريق اللومباردي ، كانت تسعى في وقت سابق لإيجاد حل لعدلي إما من خلال بيعه والإستفادة من عائداته ماديا أو إعارته على أمل يحظى بفترة لعب أكثر من إحدى الفرق التي تريد ضمه.