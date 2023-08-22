وزير المالية يلتقي بالجالية الجزائرية في جنوب إفريقيا

التقى وزير المالية، لعزيز فايد، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة "بريكس"، بأفراد الجالية الوطنية في جنوب إفريقيا.

وكان الوزير قد توجه يوم أمس الأحد إلى جوهانسبورغ للمشاركة في منتدى "بريكس أوتريتش بلاص" الذي من المقرر أن تنطلق أشغاله يوم الخميس المقبل، حسب المصدر نفسه.

ويندرج هذا الحدث في إطار الدورة الـ 15 لقمة البريكس المقررة من يوم الثلاثاء 22 أوت إلى الخميس 24 أوت تحت شعار "شراكة من أجل نمو متسارع وتنمية مستدامة وتعددية شاملة".

وسيجمع المنتدى، إضافة إلى قادة البلدان الخمسة لمجموعة البريكس، رؤساء دول وحكومات يمثلون 67 بلدا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والكراييب وكذا مسؤولي منظمات دولية وإقليمية.