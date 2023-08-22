ترامب في السجن !

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا لتسليم نفسه لسجن فولتون يوم الخميس المقبل، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في قضية التدخل في الانتخابات.

وقال ترامب في منشور في منصة "تروث سوشيال": "سأذهب إلى جورجيا يوم الخميس لتعتقلني المدعية العامة اليسارية المتطرفة فاني ويليس التي تشرف على واحدة من أعظم كوارث جرائم القتل والعنف في تاريخ أمريكا".

وكرر ترامب وصفه الاتهامات الموجهة إليه بشأن التدخل في الانتخابات بأنها "مطاردة ساحرات".

وأشارت شبكة "سي أن أن" الأميركية إلى أن التاريخ تم الاتفاق عليه خلال المشاورات بين النيابة العامة وفريق محامي ترامب.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى سجن فولتون للخضوع لإجراءات الاعتقال، حيث سيتم تفتيشه والتقاط الصور له وأخذ بصمات أصابعه.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قضت المحكمة بكفالة قدرها 200 ألف دولار لترامب، ومنعته من التحدث إلى المشتركين معه في القضية والشهود في القضية.

يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب، حتى 25 أوت الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.