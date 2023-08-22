صافرة ليبية للقاء أولمبي الشلف- باندل أنسورنس

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء إياب الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية الذي سيجمع بين فريق أولمبي الشلف باندل أنسورنس النيجيري"، إلى طاقم تحكيم ليبي، في اللقاء الذي سيلعب يوم الـ 26 أوت الجاري بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا على أرضية ميدان سالم مبروكي بالرويبة.

و وفق الصفحة الرسمية للأولمبي على الفايسبوك، فإن الطاقم التحكيمي مشكّل كالآتي:

• الحكم الرئيسي : عبد الباسط شهوب ( ليبيا ) .

• المساعد الأول : وحيد الجحاوي ( ليبيا ).

• المساعد الثاني : إبراهيم بكوز ( ليبيا ) .

• الحكم الرابع : عبد الرزاق أحمد ( ليبيا ) .

• محافظ المباراة : محمد عبدات بلال ( موريتانيا ) .

• مسؤول طبي : عز الدين أعراب ( الجزائر ) .

يذكر أن الأولمبي ، إنهزم بهدف دون رّد في مباراة الذهاب بنيجيريا.