جماعة أشرار في قبضة أمن غليزان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بغليزان من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و33 سنة متورطين في عدة قضايا. وهذا بعد ورود معلومات إلى ذات الفرقة، مفادها وجود شخص مبحوث عنه بحوزته أوراق نقدية مزورة. وبعد عملية الترصد تم توقيفه بأحد أحياء مدينة غليزان وضبط بحوزته على ورقيتين نقديتين مزورة من فئة ألفي دينار.

ومواصلة للتحقيق تم تحديد هوية شريكيه في العملية وتوقيفهما، أين ضبط بحوزة أحدهما على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (بوشية) وكمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابالين ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وبالتنسيق مع نيابة الاختصاص تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم أين ضبط بمسكن أحد الموقوفين على كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات بيع المهلوسات.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، أين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.