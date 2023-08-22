الطارف: 7 سنوات حبسا في حق مروج مخدرات

أطاحت مصالح أمن دائرة القالة في الطارف بمروج خطير للمؤثرات العقلية بالقالة في العقد الثاني من العمر ينحدر من ذات المدينة حيث ضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية معدة للترويج.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات تحصلت عليها المصلحة تفيد بوجود شخص معروف بسلوكه الإجرامي يشتبه في قيامه ببيع وترويج المهلوسات على مستوى أحد الأحياء الشعبية بمدينة القالة ومن خلال عملية تتبع لتحركات المشتبه فيه ومداهمة مكان تواجده، تم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 124 قرص مهلوس، 102000 دج من العائدات الإجرامية وسلاح أبيض محظور.

بعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيه أنجز ضده ملف قضائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة مع تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة أين صدر في حقه حكم قضائي بعد المثول الفوري بـ 7 سنوات حبس نافذ مع إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية.