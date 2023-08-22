باكستان: عملية معقدة لإنقاذ عالقين في "تيليفريك"

تبذل السلطات الباكستانية جهودا كبيرة لإنقاذ ستة أطفال وشخصين بالغين علقوا في "تيلفريك" بمنطقة جبلية في شمال غربي البلاد، فيما تعيق الرياح العاتية مهمة الإنقاذ بالمروحيات.

وكان 6 أطفال ومعلمان اثنان في طريقهم إلى مدرستهم في منطقة جبلية في باتاغرام، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال إسلام أباد، صباح الثلاثاء، مستخدمين التيلفريك قبل أن ينقطع أحد كابلاته على ارتفاع حوالي 274 مترا، وفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

ومن الشائع أن يستخدم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجبلية في شمال باكستان التيلفريك في التنقل بين القرى، وفق "سي أن أن".

وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيان إنه تم إرسال مروحيتين عسكريتين بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل، وفق "رويترز".

وقال مسؤول الإنقاذ في الموقع، رياض ختاك، لرويترز، إن التيلفريك تعطل في منتصف الطريق فوق واد، وأصبح يتدلى بواسطة كابل واحد بعد انقطاع الآخر.

وأوضح أن طفلا فقد الوعي بسبب شدة الحرارة والخوف.

وقال المسؤول إن مهمة الإنقاذ معقدة بسبب الرياح العاتية في المنطقة ولأن دوار المروحية قد يهدد سلامة التيلفريك.

وقال مسؤول أمني، تحدث لرويترز، إنه تم إرسال قوات خاصة في هذه "العملية الخطيرة للغاية".