حجز مؤثرات عقلية بأدرار

تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار، من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة كانت بصدد تهريب كمية من المؤثرات العقلية، مستغلَّة مسكنا خاصا لتخزينها.

استغلال المعلومات، مكن من التعرف على هوية أحد عناصر الشبكة الإجرامية، ليتم توقيفه بأحد أحياء المدينة وتحديد مكان المسكن المستغل لإخفاء المؤثرات العقلية، الذي ضبط بداخله بعد تفتيشه بموجب إذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار، على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قُدِّرت بـ 10395 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

التحريات في القضية متواصلة لتوقيف مشتبه فيه آخر من عناصر الشبكة الإجرامية، بعد أن تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد هويته.

وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار، عن قضية جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.