فتحت التطورات الأخيرة التي عرفتها الأزمة في النيجر البلاد والمنطقة على كل الاحتمالات، في ظل تلويح مجموعة دول "إكواس" بالتدخل عسكريا بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة، مقابل تجند الجيش في النيجر وفي كل من مالي وبوركينافاسو للرد على هذا التدخل المحتمل، في حين عبرت الجزائر رفضها للحل العسكري، وهو الموقف الذي تتقاطع معه العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، وإن كان البعض يرى أن موقف الأخيرة يكتنفه الغموض.

وبخصوص موقف مجموعة "إكواس" المتشبث بالحل العسكري كطريق لإنهاء الأزمة وفق ما يتصوره قادة بالتنظيم الإقليمي، يرى عضو المكتب السياسي الوطني لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري عمر مختار الأنصاري، في اتصال مع "الخبر"، أن "تمسك إكواس بالحل العسكري والتهديد به من باب الضغط على المجلس العسكري ليرضخ لعرضهم بإعادة بازوم إلى السلطة".

وكان قادة جيوش مجموعة "إكواس" قد اجتمعوا الخميس الماضي على مدار يومين بالعاصمة الغانية أكرا، وأكدوا في نهاية اجتماعهم بأنهم مستعدون "للتدخل بمجرد تلقي أمر بذلك، كما تم تحديد ساعة الصفر" لبداية الهجوم العسكري المحتمل.

وفي رده على سؤال بخصوص غلق باب المفاوضات بين مجموعة "إكواس" والمجلس العسكري على خلفية رفض الأخير عودة بازوم إلى السلطة، وهو المطلب الرئيسي للمجموعة، قال السياسي النيجري إن باب المفاوضات "قفل ولم يقفل، قفل من ناحية إمكانية عودة بازوم للسلطة، ولم يقفل من ناحية التفاوض فيما دون ذلك من إطلاق سراح بازوم ونقص المدة"، وكان "المجلس الوطني لحماية الوطن" قد أعلن عن مرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات لتسليم السلطة لقيادة مدنية.

وقال عمر مختار الأنصاري، في رده على سؤال حول تمسك "إكواس" بالعمل العسكري لحل الأزمة في النيجر، هل هو مرتبط بعودة بازوم إلى السلطة أم أن هناك خلفيات أخرى تقف وراء هذا الموقف؟ قال: "نعم شعارهم إعادة بازوم إلى السلطة، ولكن إذا جاوزوا التهديد للفعل فذاك يعني أن خلفهم جهات لا تهمها مصلحة النيجر ولا إكواس، بل يسعون لمصالحهم الخاصة بطريقة وحشية، ولا أحرقوا الأخضر واليابس من أجلها، ومعلوم تاريخيا من ينتهج سياسة الأرض المحروقة".

وفي قراءته للموقف الجزائري من الأزمة، أوضح عضو المكتب السياسي الوطني لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري بأن "الشعب النيجري علق آماله على موقف الجزائر وتصريحات فخامة الرئيس الجزائري لرفضه التدخل العسكري"، مشيرا إلى أن الشعب النيجري "يرى أن الجزائر سوف تسعى بكل الطرق للحل الدبلوماسي بدعمها الحوار الوطني داخليا والضغط خارجيا على احترام إرادة الشعب النيجري".

أما بخصوص موقف الولايات المتحدة، فأكد المتحدث أن "تصريحاتها متضاربة، أحيانا تلوّح بالمساندة التامة لإكواس، وإن أدى ذلك للتدخل العسكري، وغالبا تدعو للحل الدبلوماسي والسياسي"، وأبرز في هذا السياق أنها بإرسالها سفيرة إلى نيامي تسعى للأخير، أي الحل السياسي، "ومن الصعب حدوث تدخل عسكري دون تواطؤ من أمريكا وفرنسا".

أما فيما يتعلق بقدرة مجموعة "إكواس" على قيادة العملية العسكرية المحتملة والسيناريوهات الواردة، يقول عمر الأنصاري بأن المجموعة "متفككة على نفسها وليست قادرة على عملية عسكرية طويلة المدى، وإن قامت بذلك فهي عميلة ومدعومة لوجستيا من أطراف خارجية".

أما بخصوص سيناريوهات العملية العسكرية فقدر بأنها ستكون إما عبر "قصف و إنزال جوي لتحرير الرئيس المحتجز"، أما الزحف البري من جهة الحدود مع نيجيريا "فهو محتمل لمنه مستبعد جدا"، وتوقع في رده على سؤال حول رد فعل مالي وبوركينافاسو اللتين هددتا بالانخراط في الحرب في حال هوجمت النيجر، بأن "الحرب ستكون بين جيوش المنطقة وتنقلب إلى صراع دولي بين الشرق والغرب، وتعم الفوضى وتنتشر الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية".