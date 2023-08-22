رئيس المحكمة الدستورية يعزي في وفاة العميد رشيد حراث

أعرب رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، عن تعازيه ومواساته الخالصة إلى أسرة المدير العام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، العميد رشيد حراث، الذي وافته المنية أول أمس الأحد إثر حادث مرور أليم.

وكتب رئيس المحكمة الدستورية في رسالة التعزية: "ببالغ التأثر والأسى تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، العميد رشيد حراث، مدير عام أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، طيب الله ثراه وجعل الفردوس الأعلى مأواه".

"وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم وإلى أسرة الجيش الوطني الشعبي، بإسمي الخاص، ونيابة عن كافة أعضاء المحكمة الدستورية، إطاراتها وموظفيها، بخالص العزاء، معربا لكم عن صادق مشاعر التعاطف والمواساة ومتضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يكرم مثواه, ويجزل ثوابه، وأن يرزقكم وكافة أفراد عائلتكم الأفاضل جميل الصبر والسلوان. عظم أجركم، وأجاركم في مصيبتكم، وأفرغ على قلوبكم صبرا".