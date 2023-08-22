بوغالي: زيارتي لإيران تؤكد المسار المشترك الذي يجمع بين البلدين

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بطهران، أن زيارته لإيران تؤكد "المسار المشترك بين البلدين، الذين يملكان مواقف مشتركة إزاء عدة قضايا"، حسب ما أورده، اليوم الثلاثاء، بيان لذات الهيئة التشريعية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أعرب بوغالي عن أمله في أن "توفر الزيارات العديدة واللقاءات المتبادلة على مختلف المستويات مزيدا من الفرص لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي أكثر من ذي قبل".

كما اعتبر أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يمثل أحد أهداف زيارته لإيران، ليضيف بأن قانون الاستثمار في الجزائر من شأنه "تسهيل الجهود المبذولة في هذا المنحى، بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية".

على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى "المزيد من التعاون والتنسيق، لاسيما في إطار اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمنع أي حادث يثير مشاعر المسلمين، التأكيد على ضرورة احترام جميع الأديان"، يتابع المصدر ذاته.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، أن "من بين النقاط المهمة التي تم تأكيدها خلال المحادثات تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية"، معربا عن "ارتياحه" لحضور نظيره الجزائري والوفد المرافق له.

كما شدد قاليباف --يضيف البيان-- على "أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدا السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في أسرع وقت ممكن، لاسيما من خلال توطيد العلاقات البرلمانية وتفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية".