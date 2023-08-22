علبة تونة تقتل شابا وتدخل والدته الانعاش بقسنطينة

توفي، اليوم الثلاثاء، بالمستشفى الجامعي بن باديس في قسنطينة، شابا يبلغ من العمر 22 سنة، متأثرا بمرض البوتيلزم وهذا بعد تناوله لتونة مصبرة رفقة والدته المتواجدة في قسم الانعاش بذات المستشفى، حيث اثبتت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك - حمايتك- أن هذه التونة غير مطابقة في بيان أصدرته وقد حذرت من المنتوج في وقت سابق.

وقد توفي الشاب المذكور بعد مكوثه أيام في مصلحة الانعاش بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، فيما لا تزال والدته في ذات القسم تصارع، حيث أكدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك-حمايتك- أنه وبعد التحقيق تم تأكيد معلومة إصابتهما بمرض البوتيليزم جراء استهلاكهما لمصبرات تونة، حيث خضعت العلبة التي كانت بحوزتهما لتحاليل ميكروبيولوجية من طرف معهد باستور الذي كشف غير مطابقتها من الناحية الميكروبيولوجية.

وقد حذرت المنظمة من استهلاكه إلى غاية إجراء مطابقة من المصنع وإعادة التحاليل، حيث تحتاج تحاليل السمية إلى تحاليل مكملة تكون قبل بيع وتحرير المخزون والحصص، فيما تم سحب ازيد من 2400 علبة من السوق في قسنطينة قصد إخضاعها للتحاليل وإثبات إن كان السبب في التسمم راجع إلى علامة هذه التونة أو يكون لظروف الآخرين وبيع إلى العلب التي تم تناولها من قبل المعنيين.