إقصاء الجزائر من بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة للسيدات

انهزم المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (سيدات) أمام نظيره الرواندي بنتيجة (2-3) في الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأمم 2023 جمع بينهما اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندي التي تحتضن المنافسة من 15 إلى 25 أغسطس الجاري.

وجاءت الأشواط على النحو التالي: 25-23، 25-15، 18-25، 23-25 و 14-16).

السداسي الجزائري الذي كان متقدما بشوطين نظيفين, انهار تماما في الأشواط الموالية لتضيع منه بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

و في وقت سابق من اليوم، تغلبت مصر على أوغندا (3-0: 25-13، 25-18 و 25- 11) الذي سيواجه في الدور نصف النهائي، نظيره الرواندي غدا الأربعاء.

وتجرى لاحقا المباراتان المتبقيتان للدور ربع النهائي بين كينيا و نيجيريا من جهة، و الكاميرون و المغرب من جهة أخرى.

و كانت التشكيلة الوطنية قد انهت الدور الأول من المنافسة في المرتبة الثالثة للمجموعة الأولى بحصيلة ثلاثة انتصارات ضد كل من بوروندي (3-0) و مالي (3-0) و نيجيريا (3-2) مقابل خسارتين أمام مصر و الكاميرون بنفس النتيجة (3-0) .

يذكر أن الدور نصف النهائي مبرمج يوم الأربعاء و النهائي يوم الخميس.

و كانت الطبعة الأخيرة من البطولة الإفريقية للأمم للسيدات للكرة الطائرة قد جرت في سبتمبر 2021 برواندا و توج بلقبها المنتخب الكاميروني على حساب ينيا.

برنامج الدور الرئيسي للبطولة الإفريقية 2023 :

الثلاثاء 22 اغسطس (الدور ربع النهائي)

1- مصر- اوغندا 3 - 0 (25-13, 25-18 و 25-11)

2- الجزائر- رواندا 2 - 3 (25-23، 25-15، 18-25، 23-25 و 14-16)

3-كينيا- نيجيريا (جارية الآن)

4-الكاميرون- المغرب (:00 18)

الأربعاء 23 أغسطس (الدور نصف النهائي)

- مصر - رواندا

- المتأهل من المباراة الثالثة- المتأهل من المباراة الرابعة

الخميس 24 أغسطس

-المباراة النهائية و اللقاء الترتيبي من اجل المركز الثالث.