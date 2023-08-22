الشيلي : إعلان حالة الكارثة بسبب الفيضانات

أعلن رئيس الشيلي غابرييل بوريتش، حالة الكارثة في أربع مناطق بسبب الأمطار الغزيرة وفيضانات الأنهار التي أثرت على المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وذلك منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس بوريتش، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لقد أصدرت تعليمات بهذا الخصوص وأنا أناقش الأمر مع وزيرة الداخلية كارولينا توها بإعلان حالة الكارثة من مناطق أوهيغينز (وسط) إلى منطقة بيوبيو (جنوب)".

وأوضح أن الإجراء من شأنه أن يرفع العديد من الحواجز البيروقراطية لتعبئة الموارد والمساعدة بشكل أسرع وبطريقة أكثر مرونة، مع التركيز على مساعدة الأشخاص الذين تضرروا وأصبحوا في عزلة بسبب الأمطار الغزيرة.

كما أعلن عن تعويضات مالية بالنسبة للفلاحين الذين تأثرت زراعاتهم وذلك بحسب حجم الأضرار التي تعرضت لها أراضيهم.

وخلف سوء الأحوال الجوية الذي ضرب منذ يوم الجمعة الماضي المنطقة الوسطى والجنوبية الوسطى من الشيلي مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بحسب مصادر رسمية.

وكان نائب وزير الداخلية مانويل مونسالفي، قد أكد في مؤتمر صحفي, أن عدد الأشخاص الذين باتوا في عزلة، قد سجل ارتفاعا بشكل كبير في الساعات الماضية منتقلا من 5500 إلى ما يقرب من 30 ألفا بسبب انهيار جسر في منطقة ماولي (250 كلم جنوب العاصمة سانتياغو).

وأفادت تقارير إعلامية بأنه قد تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد بسبب هذه الفيضانات.