وزير الفلاحة: إيفاد لجنة وزارية بولايات الجنوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، خلال زيارته لولاية المغير، أنه سيتم إيفاد لجنة وزارية من أجل إعداد برنامج خاص للنهوض بالقطاع الفلاحي بالجنوب خاصة ولاية المغير، تقرت وأولاد جلال.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام للديوان الوطني للاراضي الفلاحية من أجل الأسراع بالتكفل بدراسة الملفات المودعة على مستوى الولايات وهذا في إطار تسوية وضعية الفلاحين.

كما طلب من الإطارات على المستوى المحلي مضاعفة المجهودات من أجل توسيع المساحات الفلاحية و الرفع من مردود الإنتاج و هذا من خلال مرافقة الفلاحين بكل الوسائل المادية و التقني، يضيف البيان.

وفي ذات السياق صرح الوزير، أنه هناك برنامج مسطر خاص بالكهرباء الفلاحية للولايات الجنوبية سيتم التكفل به في أقرب الأجال.

كما طلب هني من محافظ الغابات لذات الولاية، ببذل مجهودات إضافية للرفع من عدد الأشجار المغروسة في موسم التشجير 2023 2024 من أجل تثبيت الكثبان الرملية و تأثير التغيرات المناخية.

وجاء في ذات البيان، أن وزير الفلاحة شدد على ضرورة إعداد برامج توأمة مع قطاع التعليم العالي من خلال الجامعات بالولايات الجنوبية وذلك من أجل عصرنة التقنيات الفلاحية من أجل الاستغلال الأمثل لموارد الطبيعية و رفع مردود الإنتاج.

في الأخير، ثمن الوزير اهتمام الشباب بالقطاع الفلاحي كما دعا الوالي لمرافقة الشباب في إطار الاستثمار الفلاحي من أجل خلق مناصب شغل وامتصاص البطالة.