بنك بريكس سيصدر أول سندات بالعملة الهندية الروبية

أعلن بنك التنمية التابع لمجموعة دول "بريكس" اعتزامه إصدار أول سندات بالعملة الهندية "الروبية" بحلول أكتوبر المقبل .

وقال فلاديمير كازبيكوف كبير مسؤولي التشغيل بالبنك، في تصريح صحفي في إطار الدورة الـ15 لقمة ''البريكس" التي تحتضنها جنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، إن البنك أصدر أول سنداته بالعملة الرسمية لجنوب إفريقيا "الراند" الأسبوع الماضي، ويمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملات المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.

وأضاف "ربما نطرق أبواب السوق الهندية بالروبية بحلول أكتوبر"، مبرزا أن المجموعة تفكر بجدية في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة على سبيل المثال استخدام اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب إفريقيا بدلا من الدولار.

ويعد بنك التنمية الإنجاز الأكثر واقعية لدول مجموعة بريكس المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

و قام البنك، منذ تأسيسه في 15 يوليو 2014، بتقديم تمويلات بنحو 32.8 مليار دولار أمريكي لـ96 مشروعا بين الدول الأعضاء في المجموعة.