محادثات لتعزيز التبادلات التجارية بين الجزائر وهذا البلد

أجرت اليوم الثلاثاء بجوهانسبرغ، رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات سهيلة عبلاش رفقة المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس كريم بوقادوم، على هامش القمة 15 لمجموعة بريكس التي تستضيفها جنوب إفريقيا، مباحثات مع المديرة العامة للتجارة والصناعة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة لجنوب إفريقيا.

خلال اللقاء تم وضع ورقة طريق، لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين خاصة مع تعزيز الخط الجوي الحزائر – جوهانسبرغ، بالإضافة إلى دراسة مذكرة التفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها في جنوب إفريقيا، للإسراع في تأسيس مجلس رجال الأعمال، مع تحديد قوائم المنتجات التي سيتم التبادل التجاري فيها كمرحلة أولى.

اللقاء تناول أيضا مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في إطار الاستثمار المباشر، حيث تم استعراض عدة مجالات كقطاع غيار السيارات التي تمتلك فيها جنوب إفريقيا مقومات واعدة.

كما عقدت رئيسة الديوان، عدة لقاءات مع مسؤولين من جنوب إفريقيا، تمحورت حول سبل تعزيز جسور التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تعزير المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الجزائر وجنوب إفريقيا.

وفي هذا الإطار، سيتم تنظيم زيارة عمل لمتعاملين إقتصاديين من جنوب إفريقيا، لزيارة الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري المزمع تنظيمه شهر ديسمبر القادم، بهدف الإطلاع على مختلف المنتجات والصناعات الجزائرية.