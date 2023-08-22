الجلفة: وفاة شخصين في حادث مرور بسيدي لعجال



لقي شخصين مصرعهما في حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء على مستوى الطريق الوطني رقم 40 ببلدية سيدي لعجال بولاية الجلفة وافاد بيان للحماية المدنية ان اسعافات الوحدة الثانوية بسيدي لعجال تدخلت مساء اليوم في حدود الساعة 18 سا و 50 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع رونو سيمبول وشاحنة من نوع ايسيزي وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 40 اتجاه حاسي فدول حوالي 40 كلم ،الحادث خلف وفاة ضحيتين، الضحية الاولى من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة والضحية الثانية من جنس انثى تبلغ من العمر 46 سنة توفيا في عين المكان تم نقل الضحيتين المتوفيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي فدول.

وافد البيان انه حسب شهود عيان تم نقل شخصين مصابين من الشاحنة ايسيزي وذلك على متن سيارة مدنية.الى مستشفى سيدي لعجال من جهتها مصالح الامن فتحت تحقيقا في اسباب الحادث