تيارت: وفاة شخصين في حادث مرور

أسفر حادث مرور، وقع مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخصين و إصابة شخص آخر بجروح إثر اصطدام بين سيارة نفعية و شاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين بلدية حاسي فدول التابعة لولاية الجلفة و بلدية رشايقة بولاية تيارت وبالضبط بمنطقة "زغودة".

وحسب المعلومات الأولية فإن الحادث المميت نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع " سامبول" و شاحنة من نوع "استيوي".

ويعد هذا الحادث الثاني بتراب ولاية تيارت في أقل من 48 ساعة بعد حادث عين قاسمة الذي أودى بحياة شخصين و إصابة 4 آخرين بجروح في اصطدام بين سيارتين.



