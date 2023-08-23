ملك إسبانيا يرشح ألبرتو نونيز فيجو لرئاسة الحكومة

رشّح الثلاثاء، ملك إسبانيا، فيليبي السادس، رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونييس فيخو، لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب.

وقالت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب، فرانسينا أرمينيغول، في مؤتمر صحفي، إن الملك أبلغ "قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة".

وبرر الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن "الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصر أكبر عدد من المقاعد: في البرلمان، مذكّرا بأن هذه "الممارسة" باتت "عرفا" بحسب الدستور الحالي.

ورحب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أشكر جلالة الملك على قراره (…) سنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير".

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستتواصل مع فيخو في الساعات المقبلة بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة.