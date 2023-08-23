عون في زيارة عمل إلى بومرداس

شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، صبيحة اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية.

وحسب بيان الوزارة، فأن برنامج الزيارة يشمل معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية، إلى جانب الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى المحلي.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم المرفق الصناعي العمومي ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.

واُستقبل الوزير عون من طرف الأمين العام للولاية عبد الكريم بطيوى، نيابة عن والي ولاية بومرداس يحي يحياتن.