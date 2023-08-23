عطاف في جولة افريقية لبحث أزمة النيجر

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ابتداءً من اليوم في زيارات عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية البنين وجمهورية غانا.

وأوضح بيان الوزارة، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، ابتداءً من اليوم، في زيارات عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية البنين وجمهورية غانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأفادت الوزارة أن المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.