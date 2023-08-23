المدية: حليمة خرجت منذ يومين ولم تعد للبيت

تعيش عائلة مجبر ببلدية تابلاط شرق المدية كابوسا حقيقيا منذ يومين بعد اختفاء ابنتها حليمة (24سنة) منذ ان غادرت البيت العائلي منتصف نهار اول أمس دون ان تعود، الامر الذي ادخل أفراد عائلتها في حيرة من امرهم بمرور ساعات اليوم، ليضطروا الى التبليغ عنها لدى مصالح الأمن ونشر صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوة كل من شاهدها وتعرف عليها الاتصال بالعائلة.

وفي اتصال الخبر مع شقيقها الزبير قال ان حليمة خرجت من المنزل العائلي اول أمس الإثنين بتابلاط من اجل شراء بعض الحاجيات دون ان تعود، مضيفا ان شقيقته طالبة بجامعة المدية انهت دراستها منذ سنتين متحصلة على شهادة ليسانس وبدون عمل،ويشهد لها لدى المحيط العائلي زميلاتها باخلاقها الحسنة و الطيبة في معاملاتها .

هذا وقد تلقت العائلة اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين ان ابنتهم شوهدت بمدينة البويرة حيث سارع شقيقها للبحث عنها لكن دون جدوى.