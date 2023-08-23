بومرداس: الشرطة تحجز 44 طنا من الأرز والعدس

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني لـ "الخبر" بأنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني لا سيما المضاربة بالمواد الاستهلاكية، تمكنت شرطة بومرداس ممثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية، من ضبط 44 طنا و3.5 قناطير، من مادتي العدس والأرز، وتوقيف شخصين (40 سنة و48 سنة)، ينحدران من الجزائر العاصمة، ينشطان ضمن جماعة إجرامية، تسعى للاحتكار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين .

العملية جاءت نتيجة معلومات، تفيد بقيام أشخاص بتفريغ وتخزين شحنات من المواد الغذائية بإحدى المستودعات، التحريات التي باشرها محققو الفرقة الاقتصادية والمالية، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، أفضت إلى توقيف شخصين (02) وتحديد مكان تواجد المستودعات المستغلة لتخزين المواد الغذائية (مادتي العدس والأرز)، على مستوى دائرة الثنية ببومرداس.

عمليات التفتيش التي نفذتها ذات المصالح، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لذات الولاية، أسفرت عن ضبط واسترجاع:

- 34 طنا و8.5 قناطير من مادة الأرز الأبيض و9 أطنان و5 قناطير من مادة العدس.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جنح تبييض الأموال، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة.