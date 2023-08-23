قمة "بريكس"..بوتين: نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين: "مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية".

وتابع: "الخماسية رسخوا أنفسهم على الساحة العالمية، دافعين عن رأي الأغلبية العالمية".

وتابع بوتين: "تعارض دول بريكس الهيمنة والسياسات الاستعمارية الجديدة".

وأضاف: "نتطلع لزيادة التعاون بين دول البريكس في مجال الأبحاث، وروسيا مستعدة لتبادل التكنولوجيات والتقنيات".

وقال بوتين: "روسيا مستعدة للعمل مع دول البريكس في المنتديات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".

ودعا الرئيس الروسي دول "بريكس" إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية والتعاون بين البنوك.