المدية: باهي خالد يتمكن من جمع أكثر من 126 مليون سنتيم في خمسة ايام

أثارت وضعية الشاب باهي خالد الذي يعاني منذ ثلاث سنوات من أزمة صحية حالت وضعيته الاجتماعية بعد أن أقعده المرض على الفراش و عاطلا عن عمله اليومي تعاطفا كبيرا وسط العديد من المتابعين على وسائط التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تضامنهم مع خالد ، حيث تمكن هذا الاخير من السفر الى مدينة صفاقس التونسية في الاسابيع الاخيرة ، اين خضع لعملية تشخيص لحالته من طرف اطباء عيادة مختصة الذين توصلوا الى اجراء عملية جراحية ل خالد ووضع حد لمعاناته التي عجز الاطباء في الجزائر عن تشخيصها خاصة وان حالات القيء والغثيان التي لازمته على مدار ثلاث سنوات اثرت عليه كثيرا وبات طريح الفراش في منزل عائلته الكائن ببلدية اولاد ذايد ، الا ان خالد اضطر للعودة مجددا لأرض الوطن من وانتظار تبرعات المحسنين لجمع المبلغ المطلوب وتوفير مصاريف التنقل والاقامة في العيادة بتونس التي من المنتظر ان يعود اليها من خلال الترتيبات التي تسعى اليها احدى الجمعيات المحلية لتحضيرها و نقل خالد مجددا الى تونس بعد استكمال المبلغ المطلوب ، وقد انتهت اليوم حملة التبرع في بيان نشره المساهمون في جمع التبرعات باسم احدى الجمعيات المحلية بعد ان وصلت تبرعات المحسنين الى 126مليونو750 الف ليعود الامل مجددا ل خالد خاصة بعد الحملة التضامنية الواسعة لأهل البر والاحسان من كل مناطق الوطن ، ومن المنتظر ان يسافر خلال هذه الايام الى تونس لإجراء العملية الجراحية.