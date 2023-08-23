بومرداس: توقيف 28 شخصا من جنسيات أجنبية حاولوا الهجرة غير شرعية

تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من توقيف 28 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا بصدد القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر البحر.

وأفاد بيان أمن الولاية، أن مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وبالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري ببومرداس، عالجت قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد والتحضير والتدبير لعملية تهريب المهاجرين، حيث تمت العملية بعد التحري وتوقيف المُدبر الرئيسي لها مع شريكيه متلبسين بإعداد مادة البنزين واستغلالها من أجل تزويد القوارب المعدة للهجرة.

وأضاف بيان أمن بومرداس، أن القوارب كانت متواجدة بأحد شواطئ الولاية، حيث يتم نقل المرشحين للهجرة وتوصيلهم إلى مكان العملية مقابل مبالغ مالية عن كل رحلة، مستغلين وبطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من وكالات السيارات، كما تم ضبط وتوقيف 28 شخص من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و44 سنة أرادوا ركوب قارب البحر.

كما استرجعت مصالح الأمن قارب نزهة يبلغ طوله 06.20 متر، محرك بقوة 40 حصان، مبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة، سيارة سياحية ملك لإحدى وكالات السيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى دلاء بنزين من مختلف السعات.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسماع الأطراف على محاضر رسمية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.