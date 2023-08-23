هذا ما يعرقل صفقة شايبي

يسعى نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني جاهدا، للتعاقد مع الدولي الجزائري فارس شايبي لاعب فريق تولوز الفرنسي. ويتواجد إنتراخت منذ عدة أسابيع على مقربة من محيط اللاعب والفريق من أجل تحويله خلال فترة الميركاتو الحالي.

ونقلا عن الصحفي الرياضي سمير جبالي، فإن الشق المالي يقف حاجز أمام إنهاء الصفقة، فلا تولوز يريد ثمنا أقل من الذي حدده ولا إنتراخت يريد أن يرفع من القيمة المالية التي خصصها لضم شايبي.

ووفق المصدر ذاته، فإن الشيء الإيجابي أن اللاعب الشاب يعّد المستهدف رقم 1 لنادي إنتراخت وعليه فإن انتقاله إلى الدوري الألماني سيكون قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية.