الفاف: تواريخ الدورات التكوينية

أعلنت المديرية الفنية الوطنية للإتحاد الجزائري لكرة القدم ، عن تواريخ الدورات التكوينية للكاف ، المقرر إجراؤها بفندق امستردام بالرويبة بالجزائر العاصمة ، و وفق موقع " الفاف" فإن الدورات ستكون على النحو التالي:

1. إجازة كاف “C” ( الوحدة 4 ) / إناث : من 02 إلى 09 سبتمبر 2023. 2

. فاست تراك ” C و B” ( الوحدة2 ) / إناث : من 08 إلى 14 سبتمبر 2023.

3. إجازة كاف “A” ( الوحدة 3 ) / المجموعة 1 للدوليين السابقين : من 15 إلى 21 سبتمبر 2023.

4. إجازة كاف “A” ( الوحدة 3) /المجموعة 2 لدوليين السابقين : من 22 إلى 28 سبتمبر 2023.

5. إجازة كاف “A” ( الوحدة 3) /المجموعة 3 لدوليين السابقين : من 29 إلى 05 أكتوبر 2023.