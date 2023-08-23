نهاية الخلاف بين بوزوك والرجاء المغربي

كشف اليوم الأربعاء، تقرير مغربي أن الخلاف الذي كان واقعا بين الجزائري يسري بوزوك ونادي الرجاء البيضاوي قد تم تسويته، بعدما انتهت المهلة التي منحها للفريق قصد تأدية مستحقاته المالية.

وجاء عبر موقع "mfmsport"، أن اللاعب السابق لنادي بارادو وقع على ملحق العقد الأول الذي ربطه بالرجاء مع بعض التعديلات الطفيفة، ليستمر قانونا مع فريقه حتى نهاية عقده الممتد إلى غاية 2025.

ووفق المصدر ذاته، فضل يسري بوزوق الاستمرار مع الرجاء وإعطائه الأولوية عن أي فريق آخر، رغم انتهاء مهلة 15 يوما التي منحها لإدارة النسور والتي قضاها مع المجموعة دون تسجيل أي تمرد أو غياب عن إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وختم "mfmsport"، بأن إدارة القلعة الخضراء عقدت جلسة نقاش مع اللاعب بعدما كان له كل الحق ليغادر أسوار الفريق بداية من أمس الثلاثاء، بداعي فك عقده بشكل تلقائي باعتباره لاعب أجنبي بالنظر لانتهاء المهلة.