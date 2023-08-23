إحباط محاولات إدخال كميات معتبرة من الكيف من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و04 مخازن ذخيرة خلال دورية استطلاعية ببرج باجي مختار، فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و03 مخازن وكمية من الذخيرة. في نفس السياق، تم توقيف 08 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 21 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 03 قناطير و12 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 45858 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 135 شخصا وضبطت 11 مركبة و107 مولدا كهربائيا و64 مطرقة ضغط و04 أجهزة للكشف عن المعادن و11,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 11 شخصا آخرين وضبط 12 بندقية صيد و6753 وحدة من مختلف المشروبات و51 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (17685) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (242) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (105) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.