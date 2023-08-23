وزير الصناعة يطلب استعمال مواد البناء المحلية للتقليل من التكلفة

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على استعمال مواد البناء المحلية التقليل التكاليف واحترام معايير البناء والترميم.

وزير الصناعة علي عون زار خلال زيارته لولاية بومرداس والوفد المرافق له كانت أول محطة له مركب قورصو التابع للمجمع العمومي للصناعات الغذائية "أقروديف".

وفي أول وقفة له ، تفقد الوزير أشغال إعادة ترميم خمس بطاريات التي تضم كل واحدة منها تسع صوامع خرسانية لتخزين القمح اللين والصلب على مستوى مركب قرصو، بطاقة تخزين إجمالية تقدر بمليون قنطار حيث أن هذه الصوامع تضررت بدرجات متفاوتة بفعل الزلزال الذي ضرب المنطقة في 2003.

وعاين الوزيرالأشعال الجارية لترميم هذه الصوامع أين تلقى شروحات من طرف مسؤولي مجمع اقروديف والهيئات المكلفة بإنجاز ومتابعة الأشغال، الوزير قدم توصيات تخص ضرورة التقيد بمعايير البناء والترميم إلى جانب استغلال توفر المواد محليا كالإسمنت وحديد الخرسانة للتقليل من التكاليف.

كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أشغال الترميم في أجل أقصاه نهاية 2024 للسماح باستغلال ما نسبته 90٪؜ من قدرات التخزين على مستوى هذا المركب لتعزيز ورفع القدرات الوطنية للتخزين الاستراتيجي للحبوب في سياق تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الرفع من قدرات التخزين الاستراتيجي الوطني من الحبوب.

كما تفقد الوزير بعض المشاريع قيد الإنجاز على مستوى مركب قورصو كمشروع اعادة تهيئة المطحنة وإنجاز مخبزة صناعية بطاقة انتاجية تقدر بـ 150 ألف وحدة يوميا. وعاين الوزير الجناح البيداغوجي للمركب الذي يتوفر على مدرسة تكوين في مهن الصناعات الغذائية التي تضم قاعة محاضرات واقامة للمتربصين

وشدد الوزير على أهمية ضمان تكوين ذو نوعية ،كما أكد على ضرورة الاسراع في إجراءات الحصول على اعتماد هذه المدرسة من طرف الجهات المختصة مما يسمح باستغلالها الأمثل بغية تعزير المهن والكفاءات في مجال الصناعات الغذائية.