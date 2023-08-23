وزير المالية يشارك في منتدى "البريكس" لرجال الأعمال

على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر لقمة البريكس، المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا من 21 إلى 24 أوت، شارك وزير المالية، لعزيز فايد، بصفته ممثلاً عن رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، في فعاليات منتدى "البريكس" لرجال الأعمال.

ووفق بيان وزارة المالية، شارك في هذا المنتدى قادة أربع دول وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي مثله وزير التجارة الصيني، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو عن بعد، حيث تبادل قادة الدول الأعضاء الخمس بحضور رئيسة البنك الجديد للتنمية وجهات النظر حول تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية.

تمحورت مناقشات المنتدى حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس ودور البنك الجديد للتنمية في دعم الجهود المستمرة للدول الأعضاء في مجال التنمية المستدامة و تقديم الدعم من أجل دفع عجلة التنمية في منطقة أفريقيا وإيجاد حلولً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وأضاف ذات البيان "يعد التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة بريكس ذو أهمية كبيرة فهو يسهم في تطوير العلاقات الدولية والتنمية المستدامة والتجارة العادلة و المنصفة بين هذه الدول و بالتالي تحقيق مصالحهم المشتركة في إطار احترام سيادتهم الوطنية في الساحة الدولية. كما سيساهم في تعزيز التضامن الدولي ودعم موقف الدول الأعضاء في المنظمات والمحافل الدولية تجسيدا لمبدأ التوازن الدولي".

وحتم بيان الوزارة: "إن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى تعكس الاهتمام الكبير لأعلى السلطات في المساهمة في التفكير في تعزيز التعددية العادلة و المنصفة من أجل إصلاح الحوكمة العالمية و إيجاد الحلول للأزمات المتعددة الأبعاد لا سيما من خلال تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية لصالح شعبنا وللمنطقة بأكملها".